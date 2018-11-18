سجون النظام التركي تحبس رضيعًا مع أمه بتهمة الانقلاب على أردوغان

أنقرة(صدى):

ألقت قوات الشرطة التركية القبض على سيدة تركية تدعى عائشة تاش، قبل يومين مع طفلها البالغ من العمر 25 يومًا، بتهمة معارضة النظام التركي.

ورغم أن حبس السيدة جاء مخالفًا للقوانين وقرارات محكمة حقوق الإنسان الدولية، ورغم تأكيد خبراء القانون الدولي على أن استمرار اعتقال السيدات الحوامل مع أطفالهن حديثي الولادة، يعتبر مخالفًا للقوانين، الا ان السلطات التركية ضربت بكل ذلك عرض الحائط.

وتحتوي السجون التركية على ما يزيد عن 500 طفل ورضيع بجوار أمهاتهن، الصادرة فى حقهن أحكام قضائية في أعقاب محاولة الانقلاب المسرحية الفاشلة، وفقًا لأرقام وزارة العدل التركية.

يذكر أن الخبراء القانونيون الأوروبيون قد حذروا السلطات التركية أكثر من مرة، من الاعتقالات التعسفية التي تتجاهل القوانين المحلية وكذلك المبادئ المعتمدة في مجال حقوق الإنسان الأوروبية.