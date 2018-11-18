بالصور.. جون سينا يصدم جمهوره بشكله الجديد

نواف السالم(صدى):

ظهر المصارع العالمي جون سينا ، في شكل صادم لجمهوره من عشاق المصارعة الحرة للمحترفين WWE.

وظهر سينا بعدما أجرى عدة تغييرات على هيئته وشكله، إذ ظهر أكثر نحافة وأطال من شعره قبل عودته للمشاركة في عرض سماكداون.

وظهر جون سينا بشعر أصفر طويل، مرتديا ملابس بيضاء بالكامل في إعلان جديد، وظهر خلاله في ثلاثة أشكال مختلفة.

وأثار الشكل الجديد غضب العديد من مشجعي جون سينا، إذ علق أحدهم قائلا : ” يا عزيزي جون، لا أعرف كم دفعوا لك للقيام بهذا الإعلان، لكنني أؤكد لك أن المبلغ ليس كافيًا ” .