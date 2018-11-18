” الاتحاد ” يحسم انتقال إبراهيم غالب في الميركاتو الشتوي

نواف السالم(صدى):

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد، اليوم السبت، عن حسمها صفقة انتقال اللاعب ” إبراهيم غالب ” ، قادمًا من نادي النصر، وذلك خلال في فترة الانتقالات الشتوية.

جاء ذلك بعد أن أكدت ” تقارير صحفية ” رغبة غالب، يريد الرحيل عن فريق نادي النصر، خصوصًا بعد سيل الانتقادات التي وجهت له خلال الفترة الأخيرة والتي فقد فيها مكانه الأساسي، بالإضافة إلى اقترب ” غالب ” من دخول الفترة الحرة أي تلقي عروض من أندية أخرى، إذ لا ترغب إدارة النصر بتجديد عقده. .