آل الشيخ: انجازات 2018 تحققت بدعم سمو خادم الحرمين وولي العهد

نواف السالم(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” ، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت إنفوجراف توضيحي للانجازات الرياضية بالمملكة لعام 2018.

وقال ” آل الشيخ ” ، في تغريدته: ” انجازات في كل الألعاب تحققت بتوفيق الله، ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان ” .