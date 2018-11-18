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آل الشيخ: انجازات 2018 تحققت بدعم سمو خادم الحرمين وولي العهد

آل الشيخ: انجازات 2018 تحققت بدعم سمو خادم الحرمين وولي العهد
نواف السالم(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” ، اليوم السبت، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، تضمنت إنفوجراف توضيحي للانجازات الرياضية بالمملكة لعام 2018.

وقال ” آل الشيخ ” ، في تغريدته: ” انجازات في كل الألعاب تحققت بتوفيق الله، ثم دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله، أبطالنا أبدعوا وتميزوا وتصدروا في كل مكان ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 4 دقائق

ترى هذي الانجازات حصلت في الادارات السابقه. عادي. بس انت سلطت عليها الضوء. بالعربي، لا جديد.

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