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بالصور.. مناظر بديعة لبحيرات تشكلت من الأمطار في صحراء أم الجماجم بالمجمعة

بالصور.. مناظر بديعة لبحيرات تشكلت من الأمطار في صحراء أم الجماجم بالمجمعة
علي القحطاني(صدى):

أظهرت صور ملتقطة مناظر بديعة لما يشبه بحيرات تشكلت من مياه الأمطار في صحراء الدهناء غرب أم الجماجم التابعة لمحافظة المجمعة.

والتقطت الصور من ارتفاع عبر طائرة درونز المناظر الجمالية، حيث بدت نقوش مائية منحوتة في الرمل، تشكلت معها جزر وشواطئ.

وجاء ذلك بعد هطول استمرار هطول أمطار رعدية على المنطقة اليوم السبت.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58586 ] نشر منذ 43 دقيقة

ماشاء الله تبارك الله ,, سبحان من خلق وصور ,,

,, تشكيلات جميله وخلابه ,,

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