بالصور.. مناظر بديعة لبحيرات تشكلت من الأمطار في صحراء أم الجماجم بالمجمعة
أظهرت صور ملتقطة مناظر بديعة لما يشبه بحيرات تشكلت من مياه الأمطار في صحراء الدهناء غرب أم الجماجم التابعة لمحافظة المجمعة.
والتقطت الصور من ارتفاع عبر طائرة درونز المناظر الجمالية، حيث بدت نقوش مائية منحوتة في الرمل، تشكلت معها جزر وشواطئ.
وجاء ذلك بعد هطول استمرار هطول أمطار رعدية على المنطقة اليوم السبت.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11665 ] نشر منذ 53 دقيقة
ماشــاء الله تبارك الرحمن شــي جمــيل وائــع .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58586 ] نشر منذ 43 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ,, سبحان من خلق وصور ,,
,, تشكيلات جميله وخلابه ,,