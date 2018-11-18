ثنائي يبتكر طرق للتعبير عن مشاعرهما لعدم قدرتهما على الضحك

واشنطن(صدى):

جمعت علاقة حب نادرة بين رجل وامرأة يعانيان من حالة طبية نادرة جعلتهما غير قادرين على الابتسام.

يعاني ” أليكس باركر ” ، صاحب الـ 45 عام و ” إيرين سميث ” البالغة من العمر 28 عامًا من متلازمة ” موبيوس ” ، وهي حالة نادرة تسبب الشلل في أعصاب الوجه المسؤولة عن رسم الإبتسامة على ملامح الإنسان العادي.

و ابتكر كلًا من ” أليكس وإيرين ” مجموعة من الإشارات لتساعدهما على التعبير عن حالتهما النفسية، نتيجة فقدان القدرة على الابتسام أو التعبير عن مشاعرهما بتعبيرات الوجه.