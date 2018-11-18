  • السبت 17

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ثنائي يبتكر طرق للتعبير عن مشاعرهما لعدم قدرتهما على الضحك

ثنائي يبتكر طرق للتعبير عن مشاعرهما لعدم قدرتهما على الضحك

ثنائي يبتكر طرق للتعبير عن مشاعرهما لعدم قدرتهما على الضحك
واشنطن(صدى):

جمعت علاقة حب نادرة بين رجل وامرأة يعانيان من حالة طبية نادرة جعلتهما غير قادرين على الابتسام.

يعاني ” أليكس باركر ” ، صاحب الـ 45 عام و ” إيرين سميث ” البالغة من العمر 28 عامًا من متلازمة ” موبيوس ” ، وهي حالة نادرة تسبب الشلل في أعصاب الوجه المسؤولة عن رسم الإبتسامة على ملامح الإنسان العادي.

و ابتكر كلًا من ” أليكس وإيرين ” مجموعة من الإشارات لتساعدهما على التعبير عن حالتهما النفسية، نتيجة فقدان القدرة على الابتسام أو التعبير عن مشاعرهما بتعبيرات الوجه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3525 ] نشر منذ 53 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *