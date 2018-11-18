للمرة الأولي ” ميشال أوباما ” تظهر بشعرها المجعد
أطلت السيدة ” ميشال أوباما ” زوجة الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” ، بشعرها الطبيعي على غلاف إحدى المجلات الأمريكية للمرة الأولي، بالإضافة إلى ابتسامة كبيرة رسمت على شفتيها، وشعرها المجعد والكثيف اتخذت خصلاته شكل اللفائف والضفائر.
ونشرت ” المجلة ” صورة للإعلان عن اللقاء على حسابها على موقع ” انستغرام ” منشوراً صغيراً جاء فيه: إن (ميشيل أوباما هي هدية مستمرة بالعطاء، تحدثت عن مسيرتها المهنية ودورها كأم وزواجها، كما أعطت إرشادات لكيفية العثور على ” باراك ” .
حصدت ” صورة ميشيل ” ، على أكثر من 18 ألف مشاهدة، غالبية هؤلاء المتابعين عبّروا عن اعجابهم بالسيدة الأميركية الأولى السابقة وعشقهم لها.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 1 ساعة
زي الجزمه مجعد والا ناعم
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3525 ] نشر منذ 50 دقيقة
تدلعي يا ام شوشه 😅
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11665 ] نشر منذ 43 دقيقة
أبـك وشــــــذا العــــرفــــج .🙄🤔.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58586 ] نشر منذ 37 دقيقة
اعوذ باالله من هاالطله ,,