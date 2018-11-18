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للمرة الأولي ” ميشال أوباما ” تظهر بشعرها المجعد

للمرة الأولي ” ميشال أوباما ” تظهر بشعرها المجعد
واشنطن(صدى):

أطلت السيدة ” ميشال أوباما ” زوجة الرئيس الأمريكي السابق ” باراك أوباما ” ، بشعرها الطبيعي على غلاف إحدى المجلات الأمريكية للمرة الأولي، بالإضافة إلى ابتسامة كبيرة رسمت على شفتيها، وشعرها المجعد والكثيف اتخذت خصلاته شكل اللفائف والضفائر.

ونشرت ” المجلة ” صورة للإعلان عن اللقاء على حسابها على موقع ” انستغرام ” منشوراً صغيراً جاء فيه: إن (ميشيل أوباما هي هدية مستمرة بالعطاء، تحدثت عن مسيرتها المهنية ودورها كأم وزواجها، كما أعطت إرشادات لكيفية العثور على ” باراك ” .

حصدت ” صورة ميشيل ” ، على أكثر من 18 ألف مشاهدة، غالبية هؤلاء المتابعين عبّروا عن اعجابهم بالسيدة الأميركية الأولى السابقة وعشقهم لها.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 799 ] نشر منذ 1 ساعة

زي الجزمه مجعد والا ناعم

[ عدد التعليقات: 3525 ] نشر منذ 50 دقيقة

تدلعي يا ام شوشه 😅

[ عدد التعليقات: 58586 ] نشر منذ 37 دقيقة

اعوذ باالله من هاالطله ,,

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