فصل التيار الكهربائي عن 140 عقارًا في ” الكدوة العشوائي ” تمهيدًا لإزالتها

نايف السالم(صدى):

تداولت انباء عن فصل التيار الكهربائي والخدمات كافة عن أكثر من 140 عقارًا في حي الكدوة، وذلك من أصل أكثر من 400 عقار كمرحلة أولى ضمن تطوير مشروع حي الكدوة العشوائي للبدء في إخلاء العقارات بالحي العشوائي الملاصق للمنطقة المركزية.

ويذكر أن مشروع تطوير حيَّي الكدوة والنكاسة سيُنفَّذ على الموقعين المقرر إزالتهما، وهما مشروعان تطويريان، يشكلان أكبر المشاريع التطويرية التي ستشهدها العاصمة المقدسة خلال الفترة المقبلة من فنادق سكنية، وأسواق تجارية، ومرافق عامة أخرى.

وكانت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة قد أعلنتا في السابق أنه سيتم البدء في إخلاء العقارات الواقعة ضمن المشروعَيْن يوم الأحد.