جمعية آباء تعلن عن وظيفة مدير فرع شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف فرع جمعية رعاية الأيتام ” آباء ” بمحافظة تنومة عن توفر وظيفة مدير فرع، موضحا أن الأولوية لسكان المحافظة.

وأكدت جمعية آباء أن شروط التقديم على الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم فأعلى ، والالمام بالحاسب الآلي بشكل مميز،و التفرغ الكامل للعمل وعلى فترتين (صباحية ومسائية)، و أن يكون المتقدم متزوجا وعمره لا يقل عن 30 عاما، و أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية ولمدة 4 سنوات ويفضل من لديه خبرة في القطاع الخيري.

ورابط التقديم وتفاصيل أكثر من خلال هذا المرفق أدناه.