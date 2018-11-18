الخارجية الأمريكية تنكر توصلها لنتائج حول وفاة ” خاشقجي “

واشنطن(صدى):

أنكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، التقارير الإعلامية الأخيرة التي تداولتها وسائل الإعلام، بشأن توصل الحكومة الأمريكية لخلاصة نهائية بشأن قضية الصحفي ” جمال خاشقجي ” ، ووصفتها بأنها غير دقيقة.

وقالت ” هيذر نويرت ” المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الولايات المتحدة مصممة على محاسبة جميع المسئولين عن قتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

والجدير بالذكر أن تقارير إعلامية زعمت توصل المخابرات الأمريكية لتقرير نهائي يفيد تورط أشخاص سعوديين رفيعي المستوى في مقتل خاشقجي.