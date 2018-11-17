ضبط إعلانات تقديم المعسل والشيشة بأسعار تشجيعية لطلاب المدارس بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمحافظة جدة خلال جولاتها، من رصد إعلانات على مداخل بعض المقاهي، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، عن عروض لوجبات غذائية متضمنة تقديم المعسلات والشيش بأسعار تشجيعية مخفضة، وتقديمها لطلاب المدارس.

وأوضحت الأمانة أن قيمة الغرامة للمنشأة المخالفة بالدعاية المباشرة وغير المباشرة لأي نوع من أنواع التبغ داخل منافذ البيع في المواقع كافة تصل إلى ٥٠٠٠ ريال، مع تصحيح الوضع فورًا.

وقالت : إضافة إلى فرض غرامة ٢٠ ألف ريال في حالة ضبط معسلات مخلوطة أو معاد تصنيعها، حيث ضبطت اللجنة الكثير من المخالفات التي تخالف نظام مكافحة التدخين ولائحته التنفيذية.