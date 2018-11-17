بالفيديو.. طالب يقتل زميلته بعد اغتصابها وتصويرها

واشنطن(صدى):

قام طالب بالمدرسة الثانوية بإغتصاب زميلته وقتلها بعد أن أعطاها جرعة مخدرات زائدة قبل أن يفعل جريمته في مدينة “ واشنطن ” الأمريكية.

كما قام بتصويرها عارية في غرفة نومه، وإرسال الصور إلى أصدقائه ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعترف “ فاريلا ” أمام المحكمة بأنه مذنب في ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية والاغتصاب من الدرجة الثالثة والتخلص بشكل غير قانوني من جثة المجني عليها.