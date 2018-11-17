بالفيديو.. طالب يقتل زميلته بعد اغتصابها وتصويرها
قام طالب بالمدرسة الثانوية بإغتصاب زميلته وقتلها بعد أن أعطاها جرعة مخدرات زائدة قبل أن يفعل جريمته في مدينة “ واشنطن ” الأمريكية.
كما قام بتصويرها عارية في غرفة نومه، وإرسال الصور إلى أصدقائه ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأعترف “ فاريلا ” أمام المحكمة بأنه مذنب في ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية والاغتصاب من الدرجة الثالثة والتخلص بشكل غير قانوني من جثة المجني عليها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58586 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجرمون مجرمون مجرمون ,,
,, افعالهم إرهابية شنيعه ، الكبير فيهم والصغير ، ذكراً كان او انثى ,, إلا القلة القليلة منهم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ..