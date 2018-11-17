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بالفيديو.. طالب يقتل زميلته بعد اغتصابها وتصويرها

بالفيديو.. طالب يقتل زميلته بعد اغتصابها وتصويرها
واشنطن(صدى):

قام طالب بالمدرسة الثانوية بإغتصاب زميلته وقتلها بعد أن أعطاها جرعة مخدرات زائدة قبل أن يفعل جريمته في مدينة “ واشنطن ” الأمريكية.

كما قام بتصويرها عارية في غرفة نومه، وإرسال الصور إلى أصدقائه ونشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعترف “ فاريلا ” أمام المحكمة بأنه مذنب في ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية والاغتصاب من الدرجة الثالثة والتخلص بشكل غير قانوني من جثة المجني عليها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58586 ] نشر منذ 2 ساعتين

مجرمون مجرمون مجرمون ,,

,, افعالهم إرهابية شنيعه ، الكبير فيهم والصغير ، ذكراً كان او انثى ,, إلا القلة القليلة منهم ,,

,, الحمد لله على نعمة الإسلام ..

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