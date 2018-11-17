” جيجي حديد ” ترد على منتقديها بعد ارتداء الحجاب

واشنطن(صدى):

قررت عارضة الأزياء الأمريكية، جيجي حديد، الرد على منتقديها بعد ظهورها وهي مرتدية الحجاب، على غلاف النسخة العربية من مجلة الموضة ” فوج ” ، حيث اتهمها النشطاء، بأنها تقلل من شأن الحجاب بعدما وضعته في خانة الموضة.

وقالت جيجي حديد، ذات الـ23 عاما، خلال مؤتمر صحفي، في مدينة سيدني الأسترالية، بمناسبة إطلاق العلامة التجارية الرياضية ” ريبوك ” لخط أزياء باسمها، أنها ارتدت الحجاب على غلاف المجلة، بسبب فخرها بأصولها العربية.

وأضافت :عندما رأى البعض صورة غلاف المجلة بالحجاب، قال بعض النقاد أنني لست عربية بالشكل الكافي لكي أمثل المحجبات، لكني فلسطينية بقدر ما أنا هولندية، وكون أن ملامحي أجنبية وشقراء فذلك لأنني أحمل قيم أجدادي القدامى.