رجل أعمال يقتل شريكه ويلجأ لحيلة شيطانية لإخفاء الجريمة

واشنطن(صدى):

أقدم رجل أعمال أمريكي على التخلص من شريكه ، عن طريقة حيلة شيطانية، وذلك بعدما رفض أن يوقع له على ورقة عمل تُتيح له تخصيص مبلغ مالي لإتمام تسوية مالية مع مُتعاملين سابقين تم اتهامه بالاحتيال عليهم.

تعود الأحداث عندما أرسل رجل الأعمال الأمريكي ” الضحية ” ويدعى كريس سميث رسالة إلى عائلته وأصدقائه مُخبرًا إياهم أنه بصدد القيام بمغامرة جريئة، ثم يرسل رسالة أخرى يُفيد بأنه يعتزم استكشاف ساحل أمريكا الجنوبية بواسطة يخت برفقة ممثلة إباحية، واستمرت الرسائل حتى آثارت قلق أقاربه.

المفاجأة أنه تم الكشف أن ” سميث ” لم يُغادر كاليفورنيا من الأساس، وأن تلك الرسائل التي لم يكن لها هدف سوى طمأنة أقاربه عليه ليست إلا خدعة للتمويه على قتله.

وأشارت التحقيقات أن المُتهم الذي ارسل تلك الرسائل هو إيد شين، شريكه في وكالة الإعلان، ، وكان المال هو المُحرك الرئيسي على سفك دمائه، فتكشف أن الراحل رفض أن يوقع لشريكه على ورقة عمل تُتيح له تخصيص مبلغ 700 ألف دولار لإتمام تسوية مالية مع مُتعاملين سابقين تم اتهامه بالاحتيال عليهم.