هل كل من علم بالشريعة يصبح مفتياً؟.. مفتي المملكة يُجيب

علي القحطاني (صدى):

أوضح مفتي عام المملكة رئيس هيئة كِبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ أنه ليس كل من تخرج من الشريعة مفتياً إلا بعد أن يتضلّع من العلم وينال نصيباً وافياً منه.

وجاء ذلك في رد المفتي على شروط الفتوى وهل كل من علم بالشريعة يصبح مفتياً في برنامج نور على الدرب على إذاعة القرآن الكريم.

وقال المفتي : المتخرج من الشريعة هو على خير وفي طريق الخير، لكن ليس مفتياً إلا إذا تضلّع من العلم وقراءة القرآن وكتب السنة وكتب العلماء، فليس الاجتهاد سهلاً.

وأضاف : الاجتهاد يأتي ثمرة ممارسة طويلة واطلاع وعلم ومعرفة، وليس كل من يريد شي يمكنه، لابد من بذل الجهد.