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ضبط وافدتين تقومان بعمليات حُقن تجميلية باستخدام مواد مجهولة المصدر بالرياض

ضبط وافدتين تقومان بعمليات حُقن تجميلية باستخدام مواد مجهولة المصدر بالرياض
حمود العنزي (صدى):

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدتين تقومان بعمليات حُقن طبية تجميلية باستخدام مواد طبية مجهولة المصدر في المنازل بمدينة الرياض .

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، بعد تلقي بلاغ من مواطن.

وطالبت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937 .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58575 ] نشر منذ 6 دقائق

مزبن الجاني يرحب بهن وبأمثالهن ,,

,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, كيف تسمح لهن انفسهن بأن يغشن المسلمات الغافلات عن مكمن الخطر الذي يروجن له ..؟

,, عقوبة دنيا وآخره .. الا يخافن الله .. ؟

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