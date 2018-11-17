ضبط وافدتين تقومان بعمليات حُقن تجميلية باستخدام مواد مجهولة المصدر بالرياض

حمود العنزي (صدى):

تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدتين تقومان بعمليات حُقن طبية تجميلية باستخدام مواد طبية مجهولة المصدر في المنازل بمدينة الرياض .

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة، بعد تلقي بلاغ من مواطن.

وطالبت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على 937 .