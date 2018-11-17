للجنسين.. وظائف شاغرة في أكبر سلسلة نواد في العالم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جولدز جيم، أكبر سلسلة نواد في العالم، عن توفر وظئاف شاغرة لديها للجنسين، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت أن الوظائف هي (مدير فرع ومبيعات، ومديرة فرع ومبيعات، وممثل مبيعات، وممثلة مبيعات)، مشيرة إلى أن الأفضلية في التوظيف ستكون للسعوديين.

وتمثلت الشروط في الآتي:

1- مدير/ة فرع ومبيعات:

– خبرة من ثلاث إلى خمس سنوات في مجال التسويق أو المبيعات.

– حامل شهادة البكالوريوس.

– إجادة استخدام برامج الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- ممثل/ة مبيعات:

– خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات.

– حسن التعامل.

– الإلمام بالرياضة.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

ولمن يرغب في التقدم للوظائف، يمكنه إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: هنــــا..