شاهد: السيول تحتجز إبل كويتي.. وهكذا أنقذها جاره السعودي

نايف السالم(صدى):

قام مواطن سعودي بموقف بطولي، حيث أنقذ 50 ناقة لجاره الكويتي، بعد أن احتجزتها السيول في منطقة الصمان شمال المملكة.

وروى المواطن سلطان السبيعي الذي أنقذ الإبل المحتجزة التفاصيل قائلا: ” احتجزت السيول نحو 50 ناقة بعزبة جاري الكويتي قبل أيام غربي الغرابيات بالصمان، كما أن جاري هو الآخر احتجزته السيول بحفر الباطن إبان قدومه من دولة الكويت، وطلب مساعدتي في إخراج الابل ” .

وأضاف: ” لم أدخر أي جهد ، فقمت بإحضار عدد من مكفولي (من دولة السودان) الذين يجيدون السباحة، وطلبت منهم الغوص والسباحة للوصول للإبل؛ لأن مياه السيول كانت غامرة للإبل إلى أرقابها وظهورها، وبعد وصول العمال للقطيع المحتجز، بدؤوا يدفعون ويسوقون الإبل من الخلف وأنا أمامها حتى تم إخراجها بالكامل ” .

وأكد إنه لم يخاف من الغرق والمغامرة بنفسه لإنقاذ إبل جاره ، مضيفا إنه أرسل مقاطع الفيديو لجاره ليطمئنه بعد خروج الإبل، وكان شعوره لا يوصف كأي شعور أي شخص فقد الأمل بفقدان ماشيته.