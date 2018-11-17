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شاب يقتل والده ثم يرمى نفسه من الطابق الثالث

شاب يقتل والده ثم يرمى نفسه من الطابق الثالث
دمشق(صدى):

قام شاب سوري الجنسية يعاني من مرض نفسي، بقتل والده ومن ثم ألقى بنفسه من الطابق الثالث.

وأدى ذلك إلى إصابته بجروح ورضوض، حيث وُصفت حالته بالمتوسطة، وذلك بمنطقة ابو نصير شمال العاصمة عمان.

وقالت مصادر، إن الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الامير حسين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58576 ] نشر منذ 31 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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