بالفيديو والصور.. هيلدر يطبق تدريبات اليوم الكامل للاعبي النصر

نواف السالم(صدى):

طبق البرتغالي ” هيلدر ” مدرب فريق النصر، اليوم السبت، تدريب اليوم الكامل على الفريق حيث يواصل اللاعبين تدريباتهم على فترتين صباحيةومسائية تخللها غداء وفترة راحة بالنادي.

انطلقت التدريبات المسائية بحضور المشرف العام على الفريق ” عبد الكريم المنصور ” ، والتي بدأت باجتماع ” هيلدر ” باللاعبين، وكثف الجهاز الفني التدريبات اللياقية التي بدأها بالجري على كامل مساحة الملعب بسرعات مختلفة، وتدريبات متنوعة لرفع معدلات اللياقة.

قسم ” هيلدر ” ، اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات والمراوغة، واختتم ” هيلدر ” تدريبات اليوم بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية من خلال تمارين متعددة.