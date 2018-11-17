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بالفيديو والصور.. هيلدر يطبق تدريبات اليوم الكامل للاعبي النصر

بالفيديو والصور.. هيلدر يطبق تدريبات اليوم الكامل للاعبي النصر
نواف السالم(صدى):

طبق البرتغالي ” هيلدر ” مدرب فريق النصر، اليوم السبت، تدريب اليوم الكامل على الفريق حيث يواصل اللاعبين تدريباتهم على فترتين صباحيةومسائية تخللها غداء وفترة راحة بالنادي.

انطلقت التدريبات المسائية بحضور المشرف العام على الفريق ” عبد الكريم المنصور ” ، والتي بدأت باجتماع ” هيلدر ” باللاعبين، وكثف الجهاز الفني التدريبات اللياقية التي بدأها بالجري على كامل مساحة الملعب بسرعات مختلفة، وتدريبات متنوعة لرفع معدلات اللياقة.

قسم ” هيلدر ” ، اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات والمراوغة، واختتم ” هيلدر ” تدريبات اليوم بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية من خلال تمارين متعددة.


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