بالفيديو والصور.. هيلدر يطبق تدريبات اليوم الكامل للاعبي النصر
طبق البرتغالي ” هيلدر ” مدرب فريق النصر، اليوم السبت، تدريب اليوم الكامل على الفريق حيث يواصل اللاعبين تدريباتهم على فترتين صباحيةومسائية تخللها غداء وفترة راحة بالنادي.
انطلقت التدريبات المسائية بحضور المشرف العام على الفريق ” عبد الكريم المنصور ” ، والتي بدأت باجتماع ” هيلدر ” باللاعبين، وكثف الجهاز الفني التدريبات اللياقية التي بدأها بالجري على كامل مساحة الملعب بسرعات مختلفة، وتدريبات متنوعة لرفع معدلات اللياقة.
قسم ” هيلدر ” ، اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى لهم تدريبات تعتمد على التمريرات والمراوغة، واختتم ” هيلدر ” تدريبات اليوم بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية من خلال تمارين متعددة.
#فيديو_النصر 🎥||
المدرب هيلدر يطبق تدريبات اليوم الكامل ..
والفريق يواصل تدريباته الصباحية والمسائية اليوم السبتhttps://t.co/qpmbZXx5Qp pic.twitter.com/umwYh47aCJ
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 17, 2018
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