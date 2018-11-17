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  3. شاهد .. أسود تفترس ” جاموس ” في أحد الطرق

شاهد .. أسود تفترس ” جاموس ” في أحد الطرق




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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 2 ساعتين

أعدتوا المأطع اكثر من مره…
ايييه فيه حاقه…؟
حاسدين الاسود لأنهم ياكلوا لحمة …؟

[ عدد التعليقات: 58576 ] نشر منذ 2 ساعتين

حيوانات بريه متوحشه وهذه هي طبيعتهن …

,, فما الغريب ……….؟

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