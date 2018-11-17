شاهد .. أسود تفترس ” جاموس ” في أحد الطرق

السبت 17
نوفمبر
أعدتوا المأطع اكثر من مره…
ايييه فيه حاقه…؟
حاسدين الاسود لأنهم ياكلوا لحمة …؟
كم مره تعيدون الخبر
حيوانات بريه متوحشه وهذه هي طبيعتهن …
,, فما الغريب ……….؟
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بورعي بيه[ عدد التعليقات: 442 ] نشر منذ 2 ساعتين
أعدتوا المأطع اكثر من مره…
ايييه فيه حاقه…؟
حاسدين الاسود لأنهم ياكلوا لحمة …؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34901 ] نشر منذ 2 ساعتين
كم مره تعيدون الخبر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58576 ] نشر منذ 2 ساعتين
حيوانات بريه متوحشه وهذه هي طبيعتهن …
,, فما الغريب ……….؟