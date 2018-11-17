جريمة مروعة.. عشريني يغتصب رضيعة عمرها 12 يومًا!
تجرد شاب أيرلندي يبلغ من العمر 25 عامًا من انسانيته واغتصب رضيعة تبلغ من العمر 12 يومًا، و تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكسور وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، بعدما ضرب رأسها في حائط.
وتفصيلا، ارتكب المتهم الذي لم يتم تحديد هويته جريمته في كو داون بأيرلندا الشمالية، وعلى الرغم من العثور على صور غير لائقة للأطفال على هاتفه، إلا أنه مازال ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
ورفض القاضي إطلاق سراحه وهو الآن يواجه تهمة إيذاء جسد صغيرة والاعتداء على الطفلة.
وكشف الأطباء في مستشفى دايسي هيل عن حالة الطفلة قائلين إنها تعاني من كسور بسبب استخدام العنف معها وضرب رأسها في الحائط، أثناء اغتصابها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58575 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34901 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب وبعدين في الكذاب الي تدبغون فيه عاد 12 يوم يامسلم 12 يوم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38449 ] نشر منذ 29 دقيقة
مع المخدرات والأمراض النفسية
كل شي جايز بها الوقت😐