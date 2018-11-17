جريمة مروعة.. عشريني يغتصب رضيعة عمرها 12 يومًا!

بلفاست(صدى):

تجرد شاب أيرلندي يبلغ من العمر 25 عامًا من انسانيته واغتصب رضيعة تبلغ من العمر 12 يومًا، و تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكسور وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، بعدما ضرب رأسها في حائط.

وتفصيلا، ارتكب المتهم الذي لم يتم تحديد هويته جريمته في كو داون بأيرلندا الشمالية، وعلى الرغم من العثور على صور غير لائقة للأطفال على هاتفه، إلا أنه مازال ينفي الاتهامات الموجهة إليه.

ورفض القاضي إطلاق سراحه وهو الآن يواجه تهمة إيذاء جسد صغيرة والاعتداء على الطفلة.

وكشف الأطباء في مستشفى دايسي هيل عن حالة الطفلة قائلين إنها تعاني من كسور بسبب استخدام العنف معها وضرب رأسها في الحائط، أثناء اغتصابها.