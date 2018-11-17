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بالفيديو.. توقعات الأرصاد لطقس الغد ببعض مناطق الممكلة

بالفيديو.. توقعات الأرصاد لطقس الغد ببعض مناطق الممكلة
الرياض(صدى):

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تغريدة تضمنت ” فيديوجراف ” ، لتوقعاتها بحالة الطقس ليوم غد الأحد، على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت ” الهيئة ” ، تنبؤها بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط الرياح على المرتفعات بكلًا من ” نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف ” .

وأشارت ” الهيئة ” ، إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ” شمال ووسط وشرق المملكة، والمرتفعات الغربية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 58575 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يريد بنا خير ,,

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