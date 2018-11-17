بالفيديو.. توقعات الأرصاد لطقس الغد ببعض مناطق الممكلة
نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تغريدة تضمنت ” فيديوجراف ” ، لتوقعاتها بحالة الطقس ليوم غد الأحد، على بعض مناطق المملكة.
وأوضحت ” الهيئة ” ، تنبؤها بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط الرياح على المرتفعات بكلًا من ” نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف ” .
وأشارت ” الهيئة ” ، إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ” شمال ووسط وشرق المملكة، والمرتفعات الغربية.
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد 1440/3/10 الموافق 2018/11/18 في #المملكة #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/C4H8mQXkQ5
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) November 17, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58575 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يريد بنا خير ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34901 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرزقنا من واسع فضله