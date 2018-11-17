حساب المواطن يتفاعل مع استفسار مواطنة حول ” إمكانية التسجيل للمطلقة “

علي القحطاني (صدى):

تفاعلت خدمة العملاء التابعة لبرنامج ” حساب المواطن ” ، اليوم السبت، مع استفسار مواطنة عبر الحساب الرسمي للبرنامج بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قالت فيه: ” أنا مطلقة، وطليقي مسجل بنتي معه بحساب المواطن مع العلم أنو مايصرف عليها، أيش المفروض اسوي عشان بنتي تسجل معاي؟ “.

وأجابت ” خدمة العملاء ” ، على الاستفسار بالتغريدة الأتية: حياك الله ، بإمكان المطلقة التسجيل، وإضافة التابعين، وإرفاق المستندات المطلوبة ” صك إعالة، أو صك ولاية، أو إثبات احتضان ” .