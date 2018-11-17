مقتل خبير تصنيع متفجرات عراقيًّا وقياديين حوثيين في ” باقم “

فهمي محمد(صدى):

قُتل خبير تصنيع متفجرات عراقي الجنسية اليوم السبت، مع قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الإيرانية.

وجاء ذلك اليوم السبت خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة باقم شمال بمحافظة صعدة.

وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود، العقيد أنس منصر، إن خبير المتفجرات العراقي المقتول كان يعمل في صفوف المليشيا، وذلك ضمن الدعم الإيراني المقدَّم للانقلابيين

وأوضح “منصر” أن القيادي في المليشيا المدعو إبراهيم ثورة قُتل هو الآخر مع 10 من مرافقيه خلال تلك المواجهات المتواصلة.

كما قُتل القيادي الميداني في المليشيا المدعو محمد عبد الباري الأخفش مع عدد من مرافقيه، وذلك خلال هجوم شنته قوات الجيش الوطني على موقع تمركزهم في الجبهة ذاتها.