الفحص الطبي يؤكد إصابة ياسر الشهراني في العضلة الأمامية للفخذ

ماجد محمد(صدى):

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعب الهلال ” ياسر الشهراني ” ، اليوم السبت، عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وذلك خلال ودية المنتخب السعودي مع اليمن، أمس، والتي فاز بها الأخضر بهدف نظيف.

وخرج ” الشهراني ” في الدقيقة 82 من المباراة التي جرت على ملعب الأمير ” محمد بن فهد ” بالدمام، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر للمشاركة في كأس أمم آسيا في الإمارات، مطلع العام المقبل.

والجدير بالذكر أن بعثة الأخضر ستغادر مساء غدٍ الأحد، إلى العاصمة الأردنية عمّان، لمواجهة منتخب الأردن، استكمالا للمرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا.