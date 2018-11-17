الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف قيادية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهاة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أن العمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض، مبينة أنّ الوظائف المتاحة على اسم أخصائي إدارة الاستراتيجية ويكون المتقدم حامل لدرجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو غيرها ذات الصلة، ومدير خدمات إدارة الإيرادات لابد المتقدم أن يحمل درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، هندسة النظم)، وأخصائي تحليل الأعمال وأن يكون المتقدم يحمل درجة البكالوريوس أو شهاة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، و محلل أول عمليات المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق)، أو أي تخصص آخر ذي الصلة، و أخصائي قانوني للحاصلين على درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأكدت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 نوفمبر 2018م،مشيرة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هــــنــــــا..