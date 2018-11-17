بالفيديو.. ” إقبال درندري ” توضح تفاصيل إسقاط الشورى توصية سفر المرأة الراشدة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت عضوة الشورى إقبال درندري، مقدمة توصية ” سفر المرأة الراشدة بدون محرم، تفاصيل إسقاطها، اليوم السبت.

وقالت عضوة الشورى خلال مشاركتها في برنامج ” ياهلا ” : المرأة وصلت لأرفع مناصب الدولة، ورغم ذلك لا تجد قيمة لنفسه ولا لعلمها عندما يقول لها موظف الجوازات أنت ممنوعة من السفر لأنك ليس لديك تصريح من ولي أمرك.

.في حين علق سعد الدريهم أكاديمي وباحث شرعي، قائلًا : بعض العلماء استدل على جواز سفر المرأة دون محرم اليوم إذا أمنت الطرق ووسائل النقل، والآن الطرق والوسائل آمنة بحمد الله.

وأضاف سعد الدريهم : موضوع سفر المرأة موضوع إداري أكثر من كونه موضوع شرعي.

"الشورى" يُسقط توصية "سفر المرأة الراشدة بدون محرم" ومقدمة المقترح توضح تفاصيله في ياهلا

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د.سعد الدريهم – أكاديمي وباحث شرعي

هناك بعض العلمااء يرى أن هناك تفصيل في قضية سفر المرأة الراشدة دون محرم، وأن الامر فيه سعة في الوقت الحاضر مع وجود الوسائل الآمنة، لأن التحريم ليس لذات السفر فهو مباح، ولكن من باب سد الذريعة فقط.#برنامج_ياهلا مع @jalmuayqil #خليجية pic.twitter.com/be15EUofQ2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 17, 2018