بالصور.. الهلال يتغلب على الشباب وديًا

نواف السالم(صدى):

تغلّب الهلال على نظيره الشباب، وديًا بثلاثية مقابل هدفين، حيث أحرز غوميز وأحمد أشرف وريفاس، أهداف الهلال في الدقائق 16، 21، 62 على التوالي.

وشارك في أوقات متفرقة من الشوط الثاني كل من: محمد الواكد، ألبرتو بوتيا، عبدالله الحافظ، مهند فلاتة، نواف العابد، فهد الرشيدي، مروان الحيدري.

وتعد مباراة اليوم، الأولى لـ اللاعب نواف العابد بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

وأراح المدير الفني جورجي جيسوس، لاعبي الفريق عن تدريبات يوم غد الأحد، على أن يتم استئنافها مساء بعد غد الاثنين في مقر النادي.