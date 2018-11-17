عائلة صيدلي جازان المتوفي: كان بصدد الزواج وقاتله ليس مريض نفسيًا

تركي السالم(صدى):

كشفت وسائل إعلام، اليوم السبت، تأكيد أسرة الصيدلي المصري، الذي قُتل طعنًا على يد أحد المواطنين داخل الصيدلية التي يعمل بها في ” جازان ” ، أن ابنها مقيم بالمملكة منذ 4 سنوات وليس له عداوات.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، قول الأسرة بأنه كان بصدد السفر إلى مصر ليخطب ويتزوج، وطالبت الأسرة بضرورة إتمام إجراءات نقل جثمان ابنها ” أحمد طه ” إلى مصر لدفنه بها، نافيةً ما يتم تناوله حول أن القاتل مصاب بمرض نفسي.

وأوضحت ” والدة المجني عليه ” ، أن آخر مكالمة تليفونية دارت بينهما كانت يوم الأربعاء الماضي، وإن آخر زيارة له لمصر كانت في شهر يوليو الماضي.

وفي هذا السياق قالت ” منة طه ” شقيقة القتيل، أن ” أحمد ” يتميز بأخلاق طيبة ويشهد له بذلك كل زملائه، مشيرةً إلى أن ما تعرض له اعتداء بقصد القتل العمد، وأن من قتله ليس مختلاً عقلياً كما يقول البعض.

وباشرت الأجهزة الأمنية بجازان، الحـادثة التي وقعت الخميس، وأظهرها مقطع فيديو صوّرته كاميرات المراقبة بالصيدلية، تلقى الصيدلي عدة طعنات نافذة بالصدر أدت لوفاته، وتمكّن رجال الأمن من القبض على الجاني، وهو مواطن.