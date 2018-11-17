بالفيديو.. عارضة أزياء شهيرة ترد على منتقديها بشأن ارتدائها ” الفرو “
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء الكويتية فوز الفهد استعرضت فيه أمام الكاميرا لحظة ارتدائها الفرو، وفي جزء ثانٍ من المقطع، تظهر طريقة تصنيع الفرو الوحشية من جلد الأرانب وهي ما زالت حيّة.
وعلق أحد النشطاء على المقطع: ” لا أعلم ما المانع من اقتناء الصوف أو كل ما يتعلق بجلود الحيوانات.. تربيتها وأكلها وأخذ صوفها ليس حرامًا، ليرد عليه آخر بالقول: ” المانع أنهم مستحيل يقتلون الحيوان قبل أخذ فروه، بمعنى أنهم يسلخونه حيًا بحجة أن الفرو يخرب إذا مات ” .
وانتقد التصرف قائلا: ” أستغرب كيف باقي ناس تجادلون بشي بديهي زي كذا!!! ندري أن فروها حلال لكن سلخها حية عادي؟ ” .
وأكدت فوز الفهد في فيديو عبر صفحتها بتطبيق ” سناب شات ” إنها لم تكن تقصد إثارة غضب أي شخص إطلاقًا، كما أنها لم تقم بشراء أي قطعة فرو من المحل.
وأضافت أنها ” لم تحصل على أي نقود مقابل الدعاية لهذا المحل؛ لأن مالكه أحد معارفها وبالتالي لم تقصد إجراء إعلان، مشيرة إلى أنها ” صدمت من كم التعليقات السيئة والهجومية التي تلقتها، وأنها تعتذر عن التصرف الذي قامت به ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58576 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما صلخ الحيوان قبل ذبحه ..؟؟
,, هذا عليه مية علامة إستفهام ,,
,, في شرعنا حرام وعقوبة صارمه ، وفي قوانينهم برضه عليه عقاب حسب حقوق الحيوان ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34901 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله لايوفقهم اذا كان صحيح يسلخون الحيوان حي