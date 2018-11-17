بالفيديو.. أجواء رائعة بكورنيش ” عنيزة ” عقب توقف الأمطار

عادل الحربي(صدى):

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو صوره أحد المواطنين يظهر إعتدال الحالة الجوية تزامنًا مع الأجواء الرائعة التي يشهدها كورنيش ” عنيزة ” ، وذلك عقب انتهاء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

وتعرض عددٌ من محافظات القصيم إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد؛ سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب فيما اكتست الرمال بالبرد في منظر طبيعي خلاب.

ومن جانبها استنفرت ” الجهات المعنية والأمنية ” جهودها لمواجهة الموقف، وبذلت البلدية جهودًا كبيرة في تصريف مياه الأمطار التي غمرت الشوارع والأحياء ‏في تلك المناطق.