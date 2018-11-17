محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد عسيري

محايل(صدى):

أدت جموع المصلين بمحافظة محايل عقب صلاة العشاء اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي أول حسن بن عبد الرحيم محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد في الحد الجنوبي .

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده المصلين بجامع أبو حمامه الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه, لذوي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم, أعربت أسرة شهيد الواجب عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته .