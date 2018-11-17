شركة درمك توقع اتفاقيات متعددة في مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي

فيصل العنزي(صدى):

وقعت شركة درمك للتطوير والاستثمار اتفاقيات متعددة في مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وتطوير الروبوت وذلك لمواكبة التطور المتسارع في هذه المجالات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ومواكبة لرؤية المملكة 2030 التي رسمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

صرح بذلك الأستاذ / حمد بن صالح اليحيا ، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية الروسية المشتركة لتطوير الأعمال، ” الرئيس التنفيذي لشركة درمك القابضة ” وذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقيات في موسكو مع الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة. في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت وتقنية الكم والخدمات اللوجستية , وذلك لتكوين كيان متكامل بدءًا من البحث والتطوير حتى الإنتاج الصناعي للمصانع التابعة للشركة والشركات التابعة لها .

وأضاف اليحيا أنَّ المملكة العربية السعودية بفضل رؤية ودعم القيادة الحكيمة لديها بنية تقنية رقمية متطورة تعتبر حجر الأساس لخلق بيئة داعمة لبعض المبادرات، مثل: الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الكم , والروبوت كما أننا نجحنا في تعزيز التعاون بين الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية في السعودية والعالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت . حيث أن التوجهات الجديدة تعتمد على بناء منصات إبداعية لبحوث وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوت والخدمات اللوجستية .

بدوره، قال كونستانتين كابليوش(CONSTANTINE KAPELYUSH ) المستشار في (( شركة درمك للتطوير والاستثمار ))، إن نجاح ثورة الذكاء الاصطناعي وتطويرها تعتمد اعتماداً مباشراً على رفع مهارات وكفاءات الموارد البشرية التي ستحمل مسؤولية التعامل مع كافة أوجه التطوير في عالم الذكاء الاصطناعي، متوقعاً ظهور المزيد من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية لتشمل نواحي الحياة كافة.

من جانبه صرح السيد/ بيتر بريفويزنيكاف

(Mr.Peter Perevoznikov) نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية الروسية المشتركة لتطوير الأعمال،

إن التحول الاقتصادي في السعودية مهم بالنسبة للعالم وتحرص روسيا على تطوير المزيد من المشاريع العملاقة مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال في محاولة لمنافسة أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم ، وبالعودة إلى بداية العام الجاري، أشارت المملكة وروسيا إلى أنهما قد يصبحان شركاء في إنتاج الغاز الطبيعي المسال عندما وقّعت شركة أرامكو وشركة نوفاتيك مذكرة تفاهم حول التعاون المحتمل في المنطقة القطبية الشمالية للغاز الطبيعي المسال، بهدف تعزيز علاقات الطاقة بين البلدين بعد تعاونهما في خفض إنتاج النفط الذي ساعد على انتعاش الأسعار في الآونة الأخيرة. فيما تسعى المملكة من جانبها لمضاعفة إنتاجها للغاز على مدى السنوات العشر القادمة؛ وبالتالي هناك إمكانية لوجود تحالف سعودي ـ روسي مشترك في أسواق الغاز أيضًا. وشهدت البلدين تحالفات اقتصادية وبحثية عملاقة خلال الزيارة الرسمية الاخيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود إلى موسكو.

ومن المتوقع أنه بحلول 2020، أن يكون في المملكة أكثر من خمس شركات منافسة على الصعيد الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي وعدد كبير من شركات الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي هو سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها.