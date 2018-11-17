ترامب يهدد الصحفيين بالمغادرة في حال أساءوا التصرف

واشنطن(صدى):

هدد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترمب ” ، اليوم السبت، بمغادرة القاعة في حال ” إساءة التصرف ” من قبل أي من الصحفيين.

جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفي له، ويعتبر هذا أول رد فعل له على قرار المحكمة بإعادة أوراق اعتماد مراسل الـCNN.

وقالت الـ ” CNN ” ، أن ترمب علق في بداية المؤتمر قائًلا: ” إذا اعتقدت أن أحدًا ما تصرف بشكل سيء خارج هذا النحو، سأغادر وسأقول شكرًا جزيلًا لكم جميعا، أقدر حضوركم، وهؤلاء الصحفيون لن يكونوا ودودين جدًا لأي شخص كان يتصرف على نحو سيئ ” .