شمس الكويتية تعتذر عن أمر تفعله طوال 8 سنوات

أميرة خالد(صدى):

اعتذرت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي عن خطأ ارتكبته قبل 8 سنوات عندما كانت ترتدي معاطف فرو طبيعي.

وقالت ” شمس ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” تويتر ” في تغريدتها: ” أعتذر لكل حيوان بريء في يوم لبست فروته لي 8 سنين ألبس فرو صناعي، بعد ما عرفت الجرم اللي يرتكبونه بحق مخلوقات الله، عشان يسوون فرو نلبسه ونتمنظر فيه لا أكثر ولا أقل.. أنا آسفة.. وأدعوا الله أن يسامحني “.

يذكر أن الفنانة شمس الكويتية طرحت حديثًا، أغنية جديدة بعنوان ” ابن ال ” ، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الغيم، وألحان فراس الشذر، وتوزيع مهند غازي، ومكس وماسترينغ طيف عادل، وتخطت الأغنية حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.