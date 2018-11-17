امرأة تفجر نفسها أمام قسم شرطة بمدينة ” غروزني “

غروزني(صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم السبت، أنباء عن قيام امرأة بتفجر نفسها قرب مركز للشرطة في ” غروزني ” عاصمة الشيشان جنوبي روسيا.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن المعلومات المتوفرة حول الحادث تفيد بوجود إصابات في مكان الحادث بينهم أفراد من الشرطة الروسية.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن مصادر محلية روسية أكدت أن امرأة كانت تحمل عبوة متفجرة فيما طلب أحد أفراد الشرطة الروسية، منها إظهار بطاقتها لكنها رفضت الانصياع للأوامر.

ولفتت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الانتحارية والتي أفادت معلومات أولية بأنها ليست من أبناء الجمهورية.