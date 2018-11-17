بدء الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال وترك حزام الأمان غدًا بالرياض ومكة والمدينة
أعلنت ” القوات الخاصة لأمن الطرق ” ، اليوم السبت، عن بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، بدءًا من يوم غد الأحد، على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكدت ” أمن الطرق ” ، أن هذا الإجراء يأتي في سبيل رفع مستوى السلامة المرورية، وسعيًا للحد من الحوادث المرورية.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2577 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكفينا شر هالرصدالآلي ماظهر منه ومابطن،،
اللهم آمين..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58576 ] نشر منذ 1 ساعة
الصراحه ممتاز ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34901 ] نشر منذ 1 ساعة
ايوه احسن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38449 ] نشر منذ 42 دقيقة
👍👍👍👍👍