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بدء الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال وترك حزام الأمان غدًا بالرياض ومكة والمدينة

بدء الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال وترك حزام الأمان غدًا بالرياض ومكة والمدينة
نايف السالم(صدى):

أعلنت ” القوات الخاصة لأمن الطرق ” ، اليوم السبت، عن بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، بدءًا من يوم غد الأحد، على الطرق الخارجية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت ” أمن الطرق ” ، أن هذا الإجراء يأتي في سبيل رفع مستوى السلامة المرورية، وسعيًا للحد من الحوادث المرورية.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2577 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يكفينا شر هالرصدالآلي ماظهر منه ومابطن،،

اللهم آمين..

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