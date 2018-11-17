” بي بي سي ” : تركيا تحتل المركز الأول عالمياً من حيث الأخبار الكاذبة

أنقرة(صدى):

علق مراسل ” بي بي سي ” في إسطنبول مارك لوين، على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا قصصاً عديدة، قائلًا إنها ” زائفة ” .

وقال إن من هذه الأخبار : قصة السيدة المحجبة التي تعرضت صغيرتها للركل من متظاهرين مناوئين للحكومة التركية، وإشادة الناشط السياسي نعوم تشومسكي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكدت ” بي بي سي ” نقلا عن تقرير الأخبار الرقمية لـ ” رويترز ” على أن تركيا تحتل المركز الأول عالمياً من حيث انتشار الأخبار الكاذبة، وأن 38 في المائة فقط من الأتراك يثقون في صدق الأخبار.

وأضافت أن تركيا مؤخراً تحولت إلى مصدر التسريبات في قضية ” خاشقجي ” مشيرة إلى أنه يوجد في تركيا أكبر عدد من السجناء الصحفيين، وهي تحتل رقم 157 في مؤشر حرية الصحافة من بين 180 دولة.