بالفيديو.. زبونة تضرب مدير المبيعات وتخنقه بسبب ” الكاتشب “

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو، زبونة في أحد المطاعم تضرب مدير المبيعات وتخنقه؛ لأنه رفض إعطاءها ” الكاتشب ” .

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحادث وقع في مدينة سانتا آنا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، 27 الماضي، لكن الشرطة أعلنت عن الواقعة ونشرت الفيديو الذي سجلته الكاميرات فقط منذ يومين.

وذهبت الزبونة إلى مطبخ المطعم من باب الموظفين وطلبت صلصة الكاتشب، وعندما طلب منها مدير المبيعات الخروج من المطبخ؛ لأن دخوله محصور في الموظفين، هجمت عليه وبدأت بخنقه ودفعته وانهالت عليه بالضرب المبرح.