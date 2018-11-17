الكشف عن تطورات جديدة في قضية اغتصاب سعد لمجرد لفتاة فرنسية

أميرة خالد(صدى):

كشف صديق الفنان سعد لمجرد، النجم المغربي سفيان الحراق آخر تطورات قضية صديقه المعتقل احتياطيا بفرنسا المتهم باغتصاب الفتاة الفرنسية والتي يتابع على خلفيتها.

وأوضح الحراق في تدوينة على انستغرام انه لا يفهم الاسباب التي أدت الى تأجيل اللقاء بين لمجرد والفتاة، ونشر سفيان صورة للمجرد وعلّق عليها : ” للأسف تأجيل مقابلة بين البنت و بين سعد و رفض القاضي التحقيق بإعطاء صراح مؤقت ل سعد و لكن المحامي سيعطي الأسبوع المقبل ضمانات أكثر للسماح بالسراح المؤقت لسعد و إنشاء لله خير و محامي متفائل و أنشالله و لن ننساك أخويا العزيز ” .