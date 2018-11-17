انطلاق مهرجان الأطعمة ” سوق زاد ” الجمعة القادم

محمد السعران(صدى):

بدعم من الهيئة العامة للترفيه وتحت شعار ” الترفيه كما يجب أن يكون ” ينطلق الجمعة القادمة الموافق 23 نوفمبر في ساحة مواقف غرناطة مول الرياض بوابة1 مهرجان الأطعمة والترفيه ” سوق زاد ” بنسخته الثانية، حيث يقدم هذا المهرجان لزواره جميع أنواع الاطعمة ومختلف المذاقات من أفخر المطاعم والمقاهي وصولاً إلى ألذ المنتجات الغذائية المتنوعة.

وبهذه المناسبة صرحت الاستاذة / سارة الراشد من اللجنة التنظمية للمهرجان، إن فكرة مهرجان سوق زاد عالمية ولكن بنكهة سعودية، حيث يقوم المهرجان على تجميع اشهر محلات الاطعمه تحت سقف واحد مع كل عطلة نهاية اسبوع، واضافت: ” قمنا بتطويرها حيث أدخلنا عليها الفعاليات الترفيهية والفنية من عزف عود وتخت شرقي وفرق موسيقية مختلفة والأكل الشعبي الفود ترك والجلسات المخصصة للأفراد والعوائل خصوصا مع الاجواء الشتوية التي تشهدها الرياض ” .

واصلت الاستاذة سارة الراشد، أن الفعالية تعتبر منصة لكل عشاق الطعام حيث جمعنا الاطعمة والمنتجات الغذائية لحضارات وثقافات العالم من خلال مشاركة عدد كبير من المطاعم الشهيرة التي تقدم الاطعمه الفاخرة والوجبات السريعة والمطاعم العالمية والمقاهي والمنتجات العضوية والاطباق المحلية و الشعبية، إضافة إلى خيمة الطهي المباشر والفود الترك إلى جانب الاستمتاع بالبرامج والأنشطة الترفيهية والعروض الفنية لجميع الفئات والأعمار وستكون فعاليات المهرجان كل يوم خميس وجمعة وسبت أبتدءا من 23 نوفمبر الجاري ولنهاية يوم 15 ديسمبر 2018 من الساعة 2 ظهرا لغاية 11 مساءً.