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بالصور.. مدني القريات ينتشل جثة شاب سقط في سد الناصفة

بالصور.. مدني القريات ينتشل جثة شاب سقط في سد الناصفة
علي العنزي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لـ ” المديرية العامة للدفاع المدني ” ، اليوم السبت، تغريدة تضمنت مجموعة من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح فيها مباشرة فرق الدفاع المدني بالقريات لحادث غرق.

وقالت ” المديرية ” في تغريدتها: باشر مدني ” القريات ” بلاغًا عن سقوط شاب يبلغ من العمر ١٥ عامًا في سد ” الناصفة ” ، وتم انتشاله متوفي نسأل الله له الرحمة .


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