بالصور.. مدني القريات ينتشل جثة شاب سقط في سد الناصفة
نشر الحساب الرسمي لـ ” المديرية العامة للدفاع المدني ” ، اليوم السبت، تغريدة تضمنت مجموعة من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح فيها مباشرة فرق الدفاع المدني بالقريات لحادث غرق.
وقالت ” المديرية ” في تغريدتها: باشر مدني ” القريات ” بلاغًا عن سقوط شاب يبلغ من العمر ١٥ عامًا في سد ” الناصفة ” ، وتم انتشاله متوفي نسأل الله له الرحمة .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34884 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين