بالصور.. مدني القريات ينتشل جثة شاب سقط في سد الناصفة

علي العنزي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لـ ” المديرية العامة للدفاع المدني ” ، اليوم السبت، تغريدة تضمنت مجموعة من الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يوضح فيها مباشرة فرق الدفاع المدني بالقريات لحادث غرق.

وقالت ” المديرية ” في تغريدتها: باشر مدني ” القريات ” بلاغًا عن سقوط شاب يبلغ من العمر ١٥ عامًا في سد ” الناصفة ” ، وتم انتشاله متوفي نسأل الله له الرحمة .