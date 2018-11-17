حاول اغتصاب طفلة.. ورد فعلها يفاجئه (فيديو)

موسكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام طفلة تبلغ 10 سنوات من العمر بتلقين مغتصب درسًا قاسيًا، حيث وجَّهت له عدة لكمات وثبتته على الأرض حتى جاءتها الشرطة.

وقعت الحادثت في سيبيريا، حيث كانت الطفلة البارعة في رياضة الكاراتيه عائدة إلى منزلها ليلًا قبل أن يهاجمها الرجل، وأمسك بها وضربها على وجهها عدة مرات، وطالبها بخلع ملابسها.

وردّت الطفلة عليه بعدة لكمات سريعة ومركزة للمهاجم، أفقدته توازنه وسمحت لها بتثبيته أرضاً، إلا أن ساعدتها شابة في تثبيته حتى تتمكن من إبلاغ الشرطة.

ويواجه المجرم حكما قضائيا بالسجن بين 12 و 20 عاما، حسب القانون الجنائي الروسي.