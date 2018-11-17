” برشلونة ” ترصد 100 مليون إسترليني لضم بوغبا

ماجد محمد(صدى):

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم السبت، عن استعداد نادي ” برشلونة ” الإسباني بتقديم عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع نجم وسط نادي مانشستر يونايتد اللاعب الفرنسي ” بول بوغبا ” خلال الفترة المقبلة.

وقالت ” وسائل الإعلام ” ، أن “العملاق الكاتالوني وضع الفرنسي الدولي ” بول بوغبا ” على رأس قائمة أهدافه لتدعيم الوسط ليتفوق على فرينكي دي يونغ نجم وسط أياكس .

وأكدت وسائل الإعلام، على أن هناك قلق من جانب جماهير ” الشياطين الحمر ” بشأن مستقبل اللاعب الذي أقترب من الرحيل بعد توتر علاقته مع مورينيو ” .

والجدير بالذكر أن ” مانشستر سيتي ” من الأندية المهتمة بخدمات الدولي الهولندي دي يونغ نجم وسط أياكس.