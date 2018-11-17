بعد 5 سنوات من العلاج الإشعاعي.. رجل يكتشف أنه ليس لديه ” سرطان “

واشنطن(صدى):

اكتشف رجل من ولاية كولورادو الأمريكية أنه لا يعاني من مرض السرطان، بعد تعرضه للعلاج الكيماوي والإشعاعي 5 سنوات.

وعانى سالارز من الآلام المرافقة للعلاج الكيماوي، وكان يعيش على مسكنات الألم، كما أخذ الأطباء عينات من رئته اليسرى مرات عديدة، دون أن يظهر أي تحسن.

وذهب لمراجعة طبيبه المشرف تشون كي لي في أكتوبر 2017، علم أنه تعرض للطرد من المستشفى، وكان عليه أن يبحث عن طبيب آخر مختص بالأورام.

وبعد العثور على طبيبة جديدة، اكتشف سالارز أنه لم يكن يعاني من السرطان على الإطلاق، وتمت إحالته إلى طبيب مختص بالروماتيزم.