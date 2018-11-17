بالفيديو والصور.. ضبط معمل لترويج الخمور داخل مزرعة بالقطيف

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوة الطوارئ بالإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية من ضبط معملاً لتصنيع وترويج الخمور المصنعة محلياً، يحوي كميات كبيرة من الخمور الجاهزة للترويج وأدوات تصنيعها.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي باسم فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك: تمكّنت قوة الطوارئ والدوريات، يوم أمس الجمعة، من ضبط معمل متكامل لتصنيع خمور في مزرعة بـ ” أبو معن ” بمحافظة القطيف.

وتابع: يحتوي المعمل ‏على 102.072 لتراً من الخمور المصنعة محلياً والمهيأة للترويج، بالإضافة إلى معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها.

وأكد أن القوة ضبطت جواز سفر إثيوبي ومحفظة بها هوية زائر يمني وجواز لشخص يمني آخر، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة وتسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.