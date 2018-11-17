احتجز أسرته وأصاب شقيقه.. إيقاف مواطن مسلح بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصيب مواطن ورجل أمن، في إطلاق شخص النار بشكل عشوائي من داخل منزله، في أحد أحياء الطائف، فجر اليوم السبت.

وتفصيلًا، فقد قرَّر الجاني إطلاق النار بواسطة سلاح ناري على شقيقه داخل المنزل بعد خلاف نشب بينهما، فأصابه في فخذه، ما دفع رجال الإسعاف ودوريات الأمن إلى الحضور لمباشرة الحالة.

واحتجز الجاني بقية أفراد الأسرة داخل المنزل، فيما بدأ إطلاق النار مرة أخرى على دوريات الأمن وسيارات الإسعاف، ما أدى إلى إصابة رجل أمن بإصابة بسيطة فيما تعرَّضت مركبة تابعة للهلال الأحمر إلى عدة طلقات نارية دون إصابات.

من جانبها، باشرت الجهات الأمنية الحادث حيث تم محاصرة المنزل إلى سلَّم الجاني نفسه والسلاح إلى رجال الأمن، وتم إيقافه لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.