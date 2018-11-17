غادة عبدالرازق تكشف تعرضها لتهديدات من شركة إنتاج

القاهرة(صدى):

كتبت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرزاق ” منشورًا، اليوم السبت، عبر حسابها الشخصي بموقع ” إنستغرام ” ، قالت فيه إنها تلقت تهديدات من شركة إنتاج بعدم السماح لها، ولعديد من الفنانين بخوض السباق الدرامي المقبل.

وقالت ” غادة ” : ” يا جمهور، أنا بتحارب من مجموعة اسمها الإعلام للمصريين، مش عايزني أشتغل السنة دي في الدراما، مش أنا بس، ناس كتير جدًا فنانين وبيقولوا هنقعدكم في البيت ” .

وأضافت ” غادة ” : ” ولو سألتهم بتتكلموا باسم مين، يقولوا باسم الجيش أو المخابرات، هل ده صحيح؟ مجرد سؤال علشان الوسط الفني كله بيسأل معايا دي حقيقة ولا كذبة، أرجو الرد عني وعن زملائي وشكرًا ” .

والجدير بالذكر أن ” غادة عبدالرازق ” أعلنت في وقت سابق، أنها لم تحسم مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2019، رغم اعتياد الجمهور على مشاهدة أعمالها سنويًا.

وقدمت ” غادة ” العام الماضي مسلسلًا بعنوان ” ضد مجهول ” ، شاركها بطولته: روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، جومانا ابنة الفنانة لقاء سويدان، وأحمد سعيد عبدالغني، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.