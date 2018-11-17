شاب يقطع عشيق شقيقته لـ11 قطعة ويضعه في أكياس

القاهرة(صدى):

قتل شاب مصري بالاشتراك مع ابن عمته، عشيق شقيقته؛ بسبب زواجه من اخته في السر، حيث قاما بتقطيع جسده لـ11 قطعة، ثم وضعوه في أكياس ودفنوه بمنطقة جبلية.

وبينت تحريات المباحث، وجود علاقة غير شرعية بين العشيق والفتاة، وأنه تقدم لخطبتها عدة مرات، إلا أن شقيقها رفض إتمام الزواج.

كما أوضحت التحريات، قيام الجاني وابن عمته، باستدراج المجني عليه إلى منزلهما بمنطقة التبين، وقام بقتله وتقطيع جسده إلى 11 جزءًا ودفنه بجبل التبين.